Делян Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре!
Автор: Вилислава Ветренска 07:43Коментари (0)96
©
Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре! Активите са на хората и трябва да останат на хората! Това се казва в официална позиция на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост.

Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората.

Всички опити да се внушава, че има “добра" приватизация - когато продават служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов - бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев и “лоша" приватизация - такава, в която Радев, Костов и хората им не участват, са вятър и мъгла.

Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост.

Всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това.

Собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора.

Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства, с участието на общините и държавните структури. За да бъде максимално защитен интересът и правата на хората.

За да се случва всичко това, е необходимо държавните предприятия и имоти да останат там, където са. Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура", се казва още в позицията на Пеевски.

