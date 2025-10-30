Новини
ЗАРЕЖДАНЕ...
Делян Пеевски: Пуделите и пачките заловиха собствените си коли! Всичко беше пърформънс!
Автор: Марияна Стойчева 10:42
©
Председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски показа снимки на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Бойко Рашков, на които се вижда как той се здрависва с непознат мъж. 

Лидерът на "ДПС-Ново Начало" заяви, че непознатият човек се казва Мухарем Мухата и е част от "хората с автомобилите" на местните избори в Пазарджик. 

"Всичко е било пърформънс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората и с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите“, коментира Пеевски.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

