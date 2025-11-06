© Булфото (архив) Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, когато тя приключи, ще приключи и английската. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски.



"Никой никъде не е подавал нищо", допълни Пеевски. Изказването му идва, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън за свалянето на санкциите по "Магнитски".



От Британското посолство отговориха на Борисов вчера, че никой санкциониран не ги е молил да бъде изключен.



По-рано през деня Борисов каза: Санкциите "Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. За разлика от другите - аз никога не лъжа, ако не искам да кажа нещо - не го казвам. Вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите", каза той.



Относно бюджета



"Подкрепям го. Всичко, което съм поискал за хората, е там. Исках да се запазят заплатите на полицаи, военни, на всички, които увеличихме - всичко е запазено. Капиталовата програма за общините през ББР. Аз казах, че това правителство ще го подкрепям заради хората. Всичко е вътре и се случва", подчерта Пеевски.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.