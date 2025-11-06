Новини
Делян Пеевски: Обжалвам санкциите "Магнитски", с тях ще паднат и английските
Автор: Елиза Дечева 15:10Коментари (0)106
© Булфото (архив)
Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, когато тя приключи, ще приключи и английската. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски

"Никой никъде не е подавал нищо", допълни Пеевски. Изказването му идва, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е преговарял с външния министър и с Дейвид Камерън за свалянето на санкциите по "Магнитски". 

От Британското посолство отговориха на Борисов вчера, че никой санкциониран не ги е молил да бъде изключен. 

По-рано през деня Борисов каза: Санкциите "Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил.  За разлика от другите - аз никога не лъжа, ако не искам да кажа нещо - не го казвам. Вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите", каза той. 

Относно бюджета

"Подкрепям го. Всичко, което съм поискал за хората, е там. Исках да се запазят заплатите на полицаи, военни, на всички, които увеличихме - всичко е запазено. Капиталовата програма за общините през ББР. Аз казах, че това правителство ще го подкрепям заради хората. Всичко е вътре и се случва", подчерта Пеевски.


Още по темата: общо новини по темата: 20
06.11.2025 Радостин Василев ще поиска от САЩ и Англия да санкционират Борисов по "Магнитски"
06.11.2025 Борисов: Санкциите "Магнитски" могат да отпаднат, ако човекът се е
поправил
06.11.2025 Ивайло Мирчев за "Магнитски": Не е добре, когато някой лъже
05.11.2025 Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "Магнитски" остават в сила!
05.11.2025 Асен Василев: Когато бях служебен министър, предложих разширяване на обхвата на санкциите по "Магнитски"
05.11.2025 Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов! 
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






