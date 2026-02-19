ЗАРЕЖДАНЕ...
Делян Пеевски: Няма да станем на крака пред тези, които посегнаха на децата на България
По думите му това уродливо явление не е само аферата “Петрохан".
"Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация. През “нетипични" училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца. Президентът Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност. За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи", допълва той.
