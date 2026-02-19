Днес ПГ на "ДПС-Ново начало" не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан". Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! Това написа лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.По думите му това уродливо явление не е само аферата “Петрохан"."Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация. През “нетипични" училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца. Президентът Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност. За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи", допълва той.