|Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората! Правителството може да разчита на нас, докато работи за хората и държавата
"С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората.
Като лидер на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем - аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората, с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета.
И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат - ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!
Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак, синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия.
Акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.
По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им.
Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога.
В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече - те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят.
Затова доверието към тях се топи като ланския сняг.
Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото.
Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха - те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората.
И ние от "ДПС - Ново начало" сме гаранта, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората", се казва още в текста.
