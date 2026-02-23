ЗАРЕЖДАНЕ...
Делян Пеевски: На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината
С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски откри заседанието на Централния съвет на ДПС за подготовка на партията за явяване на предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.
Форумът прие решение за самостоятелно явяване на ДПС на изборите, избра централен предизборен щаб и определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители.
