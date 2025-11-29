Делян Пеевски.
"Предложението на Регулатора идва след година, в която засегнатите от безводието в страната достигнаха половин милион, хиляди излязоха на протести, а работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи", написа той и допълни:
"Не се изпълняват инвестиционните планове, не се покриват показателите за ефективност, а общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година".
Пеевски заяви, че настоява КЕВР да спре процедурата за увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г..
"Настояваме КЕВР да съобрази механизма за ценообразуване с новия Закон за водите, който е в Народното събрание и да проведе необходимите консултации с ВиК холдинга, по отношение на изпълнението на инвестиционните програми на отделните ВиК оператори", допълни лидерът на "ДПС-Ново Начало".
Делян Пеевски заяви, че ако се увеличат цените, "ДПС-Ново Начало" ще атакува в съда поскъпването на водата, както сториха с решението на СОС за необоснованото увеличение на цените за паркирането в София, в резултат на което Административният съд - София град го определи "за нищожно''.
"Отговорност на всички институции е да ограничат натиска на растящите цени върху хората в година на толкова важна трансформация. Преходът към общата европейска валута е предизвикателство, в което държавата трябва да бъде партньор и подкрепа за това, той да се изпълни по най-добрия и качествен начин за хората'', заключи той.
