|Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Споделям мнението на Борисов!
Публикуваме останалата част без редакторска намеса:
"Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото ДПС-НОВО НАЧАЛО е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт.
Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти.
Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност.
Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори.
Защото, още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите.
Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции.
А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България".
Припомняме, че по-рано по време на извънредна пресконференция, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви:
"Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос. Но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав. Днес ще се изхлузят".
"Премиерът да се стяга, да преформатира, дори и председателят на Народното събрание", категоричен бе Борисов.
"ГЕРБ е победен. Щом е победен, хващайте се всички победители и оттук насетне ще си карате влака. Да видите лесно ли е", каза Борисов.
На финала Борисов поиска смяна на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Малко по-късно Росен Желязков отмени насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет.
