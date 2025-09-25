© Булфото "Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" относно думите на Бойко Борисов, че в държавата има петима премиери, сред които и самият Делян Пеевски.



"Говоря с всички за каквото си искам", отговори той на въпрос за какво си говори с министрите.



"Подкрепям Борисов за това, че министрите и премиерът трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза. Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес той да го замести в Плевен, заедно с шефа на борда по водите и на смени да стоят там, докато решат кризата", допълни той.



