Делян Пеевски: Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим свободата

© Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. Така започва официалният поздравителен адрес на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по случай днешния празник 22 септември.



"С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба.



Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д", в която хората живеят добре и с която се гордеят.



Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората.



Честит Ден на Независимостта!



Да живее независима и силна България!", се казва още в позицията.