Делян Пеевски: Честит професионален празник на българската полиция!

© Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски честити професионалния празник на българската полиция.



"На Архангелов ден своят професионален празник отбелязва българската полиция-



служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа.



Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия!



За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и и отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат.



Честит празник!", се казва в официалния му поздравителен адрес.