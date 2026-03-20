Делян Пеевски поздрави мюсюлманите:
Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпването на свещения празник Рамазан Байрам, символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората - ценностите, които ни обединяват.
Нека този празник донесе във всеки дом и на всяко семейство здраве, мир, благоденствие и топлина.
Вярвам, че днес, когато сме изправени пред нови предизвикателства, избори и възможности, заедно ще направим така, че да гарантираме държавност, просперитет и сигурност за хората!
Честит Рамазан Байрам!
