Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.
Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари.
Защото за тези 7000 работещи в “Български пощи", 5100 от които на минимална работна заплата нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри.
Безспорно, това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно.
