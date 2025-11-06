Новини
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
Автор: Цвети Христова 08:54Коментари (0)25
© Facebook
Незаконно помещаващата се в читалище “Николай Хайтов", частна театрална школа на министра на културата Мариан Бачев, получи предизвестие за напускането му. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев във Facebook.

Ето какво още добави той: "Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има ограмно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система...

До произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чиито водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в нашия район.

След това, Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общестевеното мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата.

В крайна сметка, става дума за школа на действащ министър, помещавала се срещу мизерно символичен и обиден за хората наем в общинска сграда десет години, при това незаконно. Въпросите са много.

Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси".

Припомняме, че след арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев" започна незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток".

