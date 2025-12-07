Делян Добрев пред журналисти.
Той уточни, че актуалният вариант няма нищо общо с предишния проектобюджет. "От него отпаднаха всички увеличения на осигуровки, на данък дивидент, СУПТО, тоест всичко, което иска протестът, го има в новия бюджет“, уточни Добрев.
"Такъв синхрон не сме имали от години“, категоричен бе той, коментирайки, че няма институция – нито работодателска, нито синдикална – която да възразява срещу настоящия проектобюджет.
"Бюджетът има не само таблици, но и описателна част. Там е ясно обяснено какво се променя. Препоръчвам на всички да го прочетат, преди да излязат на протест“, каза Добрев.
По повод притесненията, че Бюджетът може да не бъде приет до 1 януари 2026 година депутатът коментира: "Има план Б – удължителен закон, но не вярвам да се стигне до това. Утре очаквам тристранка, след това Министерски съвет, а следобед бюджетът да бъде внесен. Вече е публикуван и всички имат достъп до него“.
