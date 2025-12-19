Делян Добрев от ГЕРБ.
Добрев уточни, че първият вариант е надхвърлял реалните възможности на системата и допълни, че последния месец парламентът е разглеждал и връщал няколко различни бюджетни рамки.
"Първият вариант беше най-неуспешният - той отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма, повече от възможностите на системата", каза Добрев.
"Вторият бюджет нямаше вдигане на данъците, имаше свита капиталова програма, но запазваше щедрата политика за доходите и социалните разходи", обясни Добрев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.