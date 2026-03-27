Делян Добрев в предаването "Лице в лице“ по bTV.
"При добива на шистовия газ вече не се използват химикали и опасенията за околната среда и живота на хората са неоснователни. Шистовият газ е 4 пъти по-евтин", поясни той.
"Фракингът е технология за добив, която представлява разпукването на скалата, в която се намира газа и се прави на 3 км. под земята. Доказано е, че в България има запаси на шистов газ в Северна България", обясни Добрев.
"Ще търсим национален консенсус за добива на шистов газ в България. Това би ни помогнало да станем най-големия износител на газ в Източна Европа". По думите му този добив ще донесе на страната ни евтини ток и газ, обяви кандидат-депутатът.
"Ние искаме хората да забогатеят и знаем как да го направим. Ще предложим 30 милиона лева да се дадат на хората, под чиято собственост има газ. Смятаме, че в цяла Северна България има шистов газ", коментира още той.
Според него ГЕРБ трябва да си търси облика и да настоява да се изпълнява тяхната програма.
"Голямата промяна поради, която направихме жертвите бяха ОИСР и еврозоната", призна той. Добрев бе категоричен, че ще се коалират само с партии, готови да следват политиката на ГЕРБ.
"Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване".
