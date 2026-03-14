Делян Добрев пред журналисти днес, предаде репортер на ФОКУС.
Той коментира и скорошни медийни публикации за напражение в отношенията им с лидера на партията Бойко Борисов: "Както виждате моята политическа смърт не е факт. Това беше стрестест на системата и тя го издържа успешно. В ГЕРБ няма конфликт, може да има скарани колеги, но няма разрив, няма интрига".
Припомняме, че преди месец той самият опроверга слуховете за оттеглянето му от политиката.
Делян Добрев посочи, че според него, почти всичко, което е било свързано с Плана за възстановяване и устойчивост, е прието в рамките на настоящия състав на парламента, но остава и много несвършена работа.
Той коментира и цените на горивата: "Ако скочат, трябва да се намери начин за компенсация, защото когато горивата са скъпи, приходите в бюджета са по-високи“, посочи той, като уточни, че не трябва да се компенсират всички, а само тези, които имат нужда от това и не могат да си позволят по-високи цени.
Според Добрев, ако конфликтът в Близкия Изток не приключи скоро и не се освободят трасетата за доставки, цените ще скочат още. Но по думите му, това не е нещо, което се случва за първи път, като даде пример с първия кабинет на ПП, когато бензинът беше почти 4 лв.
Стамат89
преди 28 мин.
Почнаха да чистят мазето и мухъл. Кога бензинът е бил 4лв бе шматка. Ти ли организира ония гамени пред инсаойл да всяват паника че няма гориво?
