Делото срещу Симона Радева е на финалната права
Симона Радева влезна в съдебната зала с шапка и качулка, отказвайки всякакъв коментар.
Днес за първи път тя даде обяснения пред съда, но нейният разказ премина при закрити врата, по искане на защитата. Съдът прецени, че има опасност да бъде споделена чувствителна информация от личния живот на подсъдимата, пише БНТ.
Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил катастрофата, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Според прокуратурата фактите по делото показват умисъл и хладнокръвно поведение. Оттам поискаха две години затвор с четири години изпитателен срок.
Защитата на Симона Радева заяви, че е абсурдно да се твърди, че тя е оказала полицейски чадър при казуса "Семерджиев ". Малко след инцидента тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.
