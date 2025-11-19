Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими, информацията бе потвърдена от екипа на арестувания варненски кмет.
Решението бе взето светкавично днес от Върховния касационен съд, след като Софийски градски съд прекрати производството срещу арестувания варненски кмет.
Очаква се Благомир Коцев да бъде конвоиран до Варна, но все още няма яснота кога точно ще се случи това.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Стефанов 24
преди 13 мин.
Смешно и жалко! Съда не може да го накара да плати 40000лв,които фирмата на баща му дължи на общината,а ще го съдят! 99% ще е "невинен". После ще осъди държавата за задържането си. А Варна - стана "максуда"! Жалко за града ни!!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.