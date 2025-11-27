Благомир Коцев започна. Точно в 13:30 часа арестуваният варненски кмет влезе в съдебната зала на Окръжен съд усмихнат.
Пред съдебната зала то посрещнаха група симпатизанти, които скандираха името му.
В Окръжен съд - Варна са още семейството на Благомир Коцев, заместник-кметът Илия Коев, адвокатът на Коцев, Николай Владимиров, Снежана Апостолова и други.
