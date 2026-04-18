В случай на отклонения в бюлетината, които се дължат на дефекти или грешки при производството, както и при наличие на механични увреждания или зацапвания (като следи от мастило, точици, петна и др.), гласовете ще бъдат зачетни за действителни. Това съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Това ще се случи съгласно чл. 278, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс, при установяване на резултатите от гласуването.

ФОКУС припомня, че бяха установени проблеми с бюлетините в Благоевград, Шуменско и Добрич.

В Благоевград бяха открити бюлетини с петна и размазано мастило. В Добрич, след постъпили сигнали от общинските администрации, беше установено, че получената партида бюлетини съдържа грешки. Веднага бяха предприети необходимите мерки за осигуряване на нова партида, като новите бюлетини бяха доставени късно снощи, съобщиха от Областната администрация.

Същевременно, в областната администрация в Шумен също бяха получени нови бюлетини. От пресцентъра на администрацията уточниха, че е организирано раздаването на бюлетините по график на общините в региона. При започналото вчера раздаване на бюлетините за Шуменския избирателен район бяха установени проблеми в някои от партидите, свързани с несъответствия в номерацията на някои кочани и технически дефекти.