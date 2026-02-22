Слави Трифонов.
Затова, тъй като днес имам определена информация, задавам следните въпроси:
Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант "Ниагара“, намиращ се на ул. "Дойран“ 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан“?
Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая "Петрохан“?
Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?
Вижте сега, случаят "Петрохан“ е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои. И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации.
ФОКУС припомня, че се появиха слухове за поискани оставки от вътрешния министър Емил Дечев заради случаите "Петрохан" и "Околчица".
От МВР поясниха по-късно, че твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите не отговарят на истината.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.