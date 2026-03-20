Емил Дечев.
Дечев увери, че ще бъдат приложени както превантивни действия, така и мерки за събиране на "железни доказателства“ при разкриване на престъпления.
"Нямам никакво съмнение, че българската полиция може да работи успешно както по претенцията срещу изборните престъпления, така и при тяхното разследване", категоричен е той.
По думите му в София-област са открити списъци с имена и парични средства в частен имот в Софийска област, предполагаемо свързани с купуване на гласове.
Министър Дечев подчерта, че предстоящите избори за от съществено значение и приоритет в работата на министерството. Той няма съмнения, че българската полиция може да работи успешно както по превенцията срещу изборните престъпления, така и в случай, че те са се случили - да ги работи успешно оперативно и после да ги разследва успешно.
