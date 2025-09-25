ЗАРЕЖДАНЕ...
|Давкова пред ООН: Не искаме да спорим със София за история и език! Договорът с България не изисква конституционни промени
Силяновска-Давкова заяви по време на речта си пред Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк, че геополитическият разлом преминава и през региона на Западните Балкани, "процесът на присъединяване на Македония към ЕС е непрекъснато възпрепятстван от 20 години. Но не въз основа на обективните критерии от Копенхаген, а по субективни националистически причини“.
Силяновска-Давкова припомня, че последното условие на ЕС за преговорите за присъединяване на страната е нова "наложена промяна в Конституцията".
"Постоянно ни предупреждаваха, че споразуменията трябва да се спазват, но бих искала да отбележа, че Споразумението за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България не съдържа никакви разпоредби за конституционни изменения“, заявява президентът на РСМ.
Тя подчертава, че "с учредителните актове ЕС се определя като единство на многообразието и се ангажира да зачита културното и езиковото многообразие, националността и културната идентичност, достойнството и почтеността".
"Как е възможно тогава да се иска от нас да обсъждаме и преговаряме със съседката си за нашата история, култура и език. Ние отново и отново подчертаваме, че се възприемаме като европейци и дълбоко вярваме в европейския проект. Европейският идеал остава нашето най-голямо вдъхновение и стратегически стремеж“, допълва Силяновска-Давкова.
Тя подчертава, че като държава, ангажирана с добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, страната не желае спорове със съседите си.
"Това, което желаем, е да се интегрираме в Съюза, но без допълнителни, специални условия и със запазено национално достойнство“, коментира тя.
Президентът на РСМ посочва, че "блокираната интеграция" на Западните Балкани е не само политически, но и проблем на сигурността: "Със затворената политическа врата към страните от Западните Балкани и широко отворената врата към влиянието на трети геополитически центрове на сила, е иронично, че Съюзът призовава за съпротива срещу тях.“
Тя допълва, че ако ЕС иска да бъде геополитически съюз, не трябва да оставя Западните Балкани в геополитически вакуум.
"Както посочват от Съюза, ЕС трябва да разчупи бронята на консенсуса възможно най-скоро, ако иска да завърши обединението на Европа и отново да се превърне в силен геополитически фактор“, заявява президентът на РМС.
