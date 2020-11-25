Äàâàò ïî 24 ëåâà äíåâíî íà âñåêè, êîéòî îñòàíå áåç ðàáîòà çàðàäè ìåðêèòå

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:35 / 25.11.2020Êîìåíòàðè (99)45
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Ãðàæäàíèòå, êîèòî ðàáîòÿò â çàñåãíàòèòå îò ìåðêèòå áèçíåñè è ùå òðÿáâà äà èçëÿçàò â íåïëàòåí îòïóñê, ùå ïîëó÷àâàò ïî 24 ëåâà äíåâíî îò äúðæàâàòà. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ñúîáùè ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà Äåíèöà Ñà÷åâà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Blagoevgrad24.bg.

Çà òîâà ïîäïîìàãàíå ùå ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò ñàìî õîðà, êîèòî ñà ñå îñèãóðÿâàëè íà ïúëåí ðàáîòåí äåí. Çà âúâåæäàíåòî íà íîâàòà ìÿðêà, êîÿòî çàñÿãà îêîëî 50 õèëÿäè äóøè ñà îñèãóðåíè 50 ìèëèîíà ëåâà îò ÎÏ "Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè". Ïðèåìàíåòî íà äîêóìåíòè ùå ñòàðòèðà â ïîíåäåëíèê.

Ïðîäúëæàâà äåéñòâèåòî íà ìåðêèòå "60 íà 40“, "80 íà 20“ è ïàòðîíàæíàòà ãðèæà çà çàñåãíàòèòå è õîðàòà ïîä êàðàíòèíà.




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