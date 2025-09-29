ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дават на концесия част от бъдещата АМ "Рила"
на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предаде репортер на "Фокус“. Заседанието е планирано за 1 октомври.
"Част от магистралата "Рила“, а именно от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево“ ще бъде дадена на концесия. На 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултант, който да извърши анализа по какъв начин и как да се финансира тази магистрала и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция“, обясни министър Караджов.
По думите на вицепремиера при този тип инвестиции хубавото е това, че от мига в който се инвестират частните средства, самата инфраструктура става публично-държавна собственост.
Министър Караджов участва в дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България“.
