Даваме безвъзмездно близо 1,5 млн. лева на Северна Македония във връзка с трагедията в Кочани

© Министерският съвет одобри Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония на общата стойност 1 490 765 лв. във връзка с трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, в нощта на 15 срещу 16 март 2025 г.



Помощта включва осъществена авиомедицинска евакуация на 8 човека чрез военно въздухоплавателно средство - "Спартан“ на обща стойност до 70 000 лв.; осъществена медицинска евакуация на 6 човека чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско превозно средство (линейка) на обща стойност 9 300 лева; осъществено лечение на 15 пациента в лечебни заведения за болнична помощ в Република България на обща стойност 1 352 000 лв.; осъществено настаняване на членовете на семействата на пострадалите на обща стойност 59 465 лева.



Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 431 300 лв. за авиомедицинска евакуация, медицинска евакуация чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско транспортно средство и лечение на пострадалите при трагичния инцидент и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 59 465 лв. за поемане на разходите за настаняване на членовете на семействата на пострадалите при трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, придружаващи ги по време на лечението им в Република България.