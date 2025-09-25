Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Даваме безвъзмездно близо 1,5 млн. лева на Северна Македония във връзка с трагедията в Кочани
Автор: Десислава Томева 13:31Коментари (0)131
©
Министерският съвет одобри Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония на общата стойност 1 490 765 лв. във връзка с трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, в нощта на 15 срещу 16 март 2025 г.

Помощта включва осъществена авиомедицинска евакуация на 8 човека чрез военно въздухоплавателно средство - "Спартан“ на обща стойност до 70 000 лв.; осъществена медицинска евакуация на 6 човека чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско превозно средство (линейка) на обща стойност 9 300 лева; осъществено лечение на 15 пациента в лечебни заведения за болнична помощ в Република България на обща стойност 1 352 000 лв.; осъществено настаняване на членовете на семействата на пострадалите на обща стойност 59 465 лева.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 431 300 лв. за авиомедицинска евакуация, медицинска евакуация чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско транспортно средство и лечение на пострадалите при трагичния инцидент и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 59 465 лв. за поемане на разходите за настаняване на членовете на семействата на пострадалите при трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, придружаващи ги по време на лечението им в Република България.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
14:00 / 23.09.2025
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
12:07 / 23.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Актуални теми
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: