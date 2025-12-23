ЗАРЕЖДАНЕ...
Даровити ученици ще получат стипендии
Министерският съвет одобри постановление 3а допълнителни разходи/трансфери 3а 2025 г. 3а изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките 3а закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 108 от 27 юни 2025 г.
С приетия акт се осигуряват 233 8 80 лева, разпределени както следва: 215 925 лева - 3а стипендии и еднократно подпомагане на ученици от училищата по изкуствата и културата към Министерството на културата; 17 955 лева - 3а стипендии на ученици от общински училища, придобили право по програмата през 2025 г.
Средствата се осигуряват в рамките на разчетените по централния бюджет 3а годината.
Целта на постановлението е да осигури необходимата подкрепа 3а развитието на талантливи деца и да разшири възможностите им 3а творческа изява.
