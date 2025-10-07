Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Автор: Десислава Томева 07:23Коментари (0)158
©
Целта за целия ЕС гласи, че до 2030 г. поне 45% от младите хора в ЕС на възраст от 25 до 34 години трябва да са завършили висше образование (нива 5-8 по ISCED). През 2024 г. 44,2% от тази възрастова група са завършили висше образование. От 242-те региона, класифицирани на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) с налични данни, 84 региона вече са достигнали или надминали целта на ЕС. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

25 региона съобщават, че поне 57,5% от хората на възраст от 25 до 34 години са завършили висше образование.

Тази група включва няколко региона и икономически центъра, характеризиращи се с висококачествени университети и фокусирани върху научни изследвания и иновации. Той включва:

– столичните региони на Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Литва, Унгария, Нидерландия, Полша, Словакия и Швеция

– 6 допълнителни региона от Испания, групирани на север (със специализации, наред с други дейности, в напреднало производство и автомобилна промишленост)

– и двата останали региона на Ирландия (фармацевтика, науки за живота и електроника)

– Утрехт и Гронинген в Нидерландия (високотехнологични индустрии и зелени технологии)

Данните на Евростат за лицата с висше образование /от 25 до 34-годишна възраст/ за България показват следното разпределение по региони: Северозападен регион 30.2%, Югозападен 49.6%, Южен-централен 34.2%, Югоизточен 30.5%, Североизточен 37.7%, Северен-централен 39.9%.

В другия край на скалата, 24 региона регистрират по-малко от 26,5% от хората на възраст между 25 и 34 години, завършили висше образование. Тези региони са предимно селски или географски отдалечени/изолирани, често характеризиращи се с относително големи селскостопански сектори и ограничени възможности за висококвалифицирана заетост. В няколко от тези региони професионалното образование играе доминираща роля, като младите хора навлизат на пазара на труда чрез чиракуване или обучителни схеми, а не чрез квалификация от висше образование.

Тези 24 региона са концентрирани главно в източните и южните страни от ЕС и включват:

– 7 от 8-те региона в Румъния, с изключение на Букурещ-Илфов (столичният регион)

– 6 от 8-те региона в Унгария, с изключение на Будапеща (столичният регион) и околният регион Пеща

– 4 региона в Италия – включително островите Сицилия и Сардиния

– 2 региона от Чехия – Северозапад и Средни Чехи

– 2 региона от Франция – включително островния регион Корсика и най-отдалечения регион Гвиана

– 3 други региона от целия ЕС – Sterea Elláda в Гърция, Panonska Hrvatska в Хърватия, островния регион Região Autónoma dos Açores в Португалия

– Провинция Брабант Валон в Белгия (индустрии, изискващи много знания)

– Миди-Пиренеи във Франция (аерокосмическа индустрия)

– Кипър и Люксембург






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Световна черна хроника
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: