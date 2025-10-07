Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти

© Целта за целия ЕС гласи, че до 2030 г. поне 45% от младите хора в ЕС на възраст от 25 до 34 години трябва да са завършили висше образование (нива 5-8 по ISCED). През 2024 г. 44,2% от тази възрастова група са завършили висше образование. От 242-те региона, класифицирани на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) с налични данни, 84 региона вече са достигнали или надминали целта на ЕС. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



25 региона съобщават, че поне 57,5% от хората на възраст от 25 до 34 години са завършили висше образование.



Тази група включва няколко региона и икономически центъра, характеризиращи се с висококачествени университети и фокусирани върху научни изследвания и иновации. Той включва:



– столичните региони на Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Литва, Унгария, Нидерландия, Полша, Словакия и Швеция



– 6 допълнителни региона от Испания, групирани на север (със специализации, наред с други дейности, в напреднало производство и автомобилна промишленост)



– и двата останали региона на Ирландия (фармацевтика, науки за живота и електроника)



– Утрехт и Гронинген в Нидерландия (високотехнологични индустрии и зелени технологии)



Данните на Евростат за лицата с висше образование /от 25 до 34-годишна възраст/ за България показват следното разпределение по региони: Северозападен регион 30.2%, Югозападен 49.6%, Южен-централен 34.2%, Югоизточен 30.5%, Североизточен 37.7%, Северен-централен 39.9%.



В другия край на скалата, 24 региона регистрират по-малко от 26,5% от хората на възраст между 25 и 34 години, завършили висше образование. Тези региони са предимно селски или географски отдалечени/изолирани, често характеризиращи се с относително големи селскостопански сектори и ограничени възможности за висококвалифицирана заетост. В няколко от тези региони професионалното образование играе доминираща роля, като младите хора навлизат на пазара на труда чрез чиракуване или обучителни схеми, а не чрез квалификация от висше образование.



Тези 24 региона са концентрирани главно в източните и южните страни от ЕС и включват:



– 7 от 8-те региона в Румъния, с изключение на Букурещ-Илфов (столичният регион)



– 6 от 8-те региона в Унгария, с изключение на Будапеща (столичният регион) и околният регион Пеща



– 4 региона в Италия – включително островите Сицилия и Сардиния



– 2 региона от Чехия – Северозапад и Средни Чехи



– 2 региона от Франция – включително островния регион Корсика и най-отдалечения регион Гвиана



– 3 други региона от целия ЕС – Sterea Elláda в Гърция, Panonska Hrvatska в Хърватия, островния регион Região Autónoma dos Açores в Португалия



– Провинция Брабант Валон в Белгия (индустрии, изискващи много знания)



– Миди-Пиренеи във Франция (аерокосмическа индустрия)



– Кипър и Люксембург