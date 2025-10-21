ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
Българите над трудоспособна възраст са 1,7 милиона души (26,4%). Под трудоспособна възраст са 971 хил. души, което е 15,1% от населението на България.
Населението в края на 2024 г. в България е 6 437 360 души, като в сравнение с 2023 г. населението намалява с 8121 души или с 0,13%. Отчита се намаление с 2 512 500 души в сравнение с 1985 г., каза Колев.
В България безработицата е една от най-ниските в Европейския съюз, като към август 2025 г. е 3,6%, съобщи още зам.-председателят на НСИ. Отчита се, че у нас младежката безработица е по-голяма – около 15%, докато в Европа е 14%.
Сред препоръките на НСИ за повишаване на заетостта са политики и програми, насочени към жени в отпуск за отглеждане на дете с оглед поддържане на ниво на квалификация за периода извън активното участие в пазара на труда, пише investor. Друга препоръка е осигуряване на стимули за завръщане на българи от чужбина. Кампании за запознаване на неактивните лица с трудови и осигурителни права и съответните им ползи е друга мярка, посочена от Свилен Колев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1079
|предишна страница [ 1/180 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: