Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:06Коментари (0)111
©
Населението в трудоспособна възраст към края на 2024 г. е над 3,7 милиона, или 58,5% от населението на страната. Мъжете са 1,97 милиона, а жените – 1,79 милиона. Това съобщи заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев по време на конференцията "Европа е с мен“.

Българите над трудоспособна възраст са 1,7 милиона души (26,4%). Под трудоспособна възраст са 971 хил. души, което е 15,1% от населението на България.

Населението в края на 2024 г. в България е 6 437 360 души, като в сравнение с 2023 г. населението намалява с 8121 души или с 0,13%. Отчита се намаление с 2 512 500 души в сравнение с 1985 г., каза Колев.

В България безработицата е една от най-ниските в Европейския съюз, като към август 2025 г. е 3,6%, съобщи още зам.-председателят на НСИ. Отчита се, че у нас младежката безработица е по-голяма – около 15%, докато в Европа е 14%.

Сред препоръките на НСИ за повишаване на заетостта са политики и програми, насочени към жени в отпуск за отглеждане на дете с оглед поддържане на ниво на квалификация за периода извън активното участие в пазара на труда, пише investor. Друга препоръка е осигуряване на стимули за завръщане на българи от чужбина. Кампании за запознаване на неактивните лица с трудови и осигурителни права и съответните им ползи е друга мярка, посочена от Свилен Колев.

Още по темата: общо новини по темата: 1079
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
19.10.2025 »
предишна страница [ 1/180 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
12-годишно момче е намушкано в столично училище в кв. "Христо Ботев"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: