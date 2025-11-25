ЗАРЕЖДАНЕ...
Даниела Бобчева: В България няма нито човек, нито екип, който да може да управлява рафинерия
© Bulgaria ON AIR
Това каза бившият вицепремиер и преподавател по икономика и финанси Даниела Бобчева.
Липсват реформи в разходната част на бюджета
"Горещо се надявам, че този огромен нов дълг е предвиден в бюджета не за да го разхищава, а да бъде буфер. Ако спре "Лукойл", ако икономиката върви надолу... В областта на разходната част на бюджета не виждаме никакви реформи. На фона на това колко неефективен е публичният сектор, държавата влага огромни ресурси в нови държавни предприятия", допълни Бобчева за Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ вместо да свием разходите, за да тръгне икономиката, наказваме бизнеса.
"В България няма нито човек, нито екип, който да може да управлява рафинерия. Освен като временна мярка да бъде национализиран "Лукойл", не го виждам като дългосрочно решение. Решенията, които касаят такива големи компании, никой няма да ни остави да ги вземем сами. Външната ситуация може много бързо да се промени", коментира Бобчева.
Свива се икономическият растеж
Според нея даваме все повече пари на политиците, за да се разполагат с тях.
"Бюджет се прави трудно. Първо стъпва на прогнозата. Икономическият растеж намалява, никой не обърна внимание. Дори малки промени да се направят, ще рухне цялата система. Нямаме чуждестранни инвестиции - те намаляват. Безотговорните фискални политики са заразни и за хората. Държавата задлъжнява много бързо. Вече сме в дългова спирала. Пенсионният модел е счупен от това, че една голяма част от хората и бизнеса не се осигуряват на нормалните си доходи", категорична е Бобчева.
Още по темата
/
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен контрол. В България не са - това буди въпроси
22.11
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
18.11
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
18.11
Още от категорията
/
Зам.-министърът на образованието: Без телефони в клас и с усилията за ограничаване на достъпа до социалните мрежи предпазваме децата си
25.11
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Президентът: Нарушаването на върховенството на правото и баланса между институциите неизбежно подкопава устоите на демокрацията
25.11
Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт
25.11
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Вецепремиерът Зафиров: Отчитаме значителен напредък в справянето с липсата на лични документи сред уязвимите общности
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нова пенсионна стратегия може да увеличи пенсиите почти с една тр...
21:31 / 25.11.2025
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
21:51 / 25.11.2025
Георги Харизанов: Да говорим за масови протести в момента е далеч...
21:31 / 25.11.2025
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие...
21:32 / 25.11.2025
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискал...
20:21 / 25.11.2025
Нов живот за два военни паметника в разложко село
16:16 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.