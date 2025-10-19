ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниел Вълчев: Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде
"За пореден път доказа, че той е самороден талант в политиката и комуникацията. Ако част от избирателите си представят, че това, което се видя в Пазарджик е чисто симптоматично за страната, според мен не е. Там има много особености. За мен няма съмнение, че г-н Борисов е откровен в 2 неща. Първо, той вижда, че това правителство не му носи позитиви. Второ, той вижда, че част от вота се измества към друга политическа сила.
Според него има различни сценарии за участие на Делян Пеевски във властта.
"Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде. И накрая да обясниш, че нямаш нищо общо, въпреки че си от 15 години в управлението. (…)До преди няколко месеца "Продължаваме промяната“ и ГЕРБ бяха в една коалиция, уж първите имаха министър-председател, но нямаха повече власт. Същото е и в момента – това правителство съществува благодарение на г-н Пеевски“, допълни пред bTV Вълчев.
Юристът коментира, че и останалите партии в коалицията БСП и ИТН. Според него малките партии в парламента винаги са осъдени да бъдат или опозиция, или "да се дадат“ на по-големите.
По отношение на казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Вълчев обясни:
"Това, че се замърсява публичното пространство с всякакви причудливи твърдения не бива да ни заблуждава. (…) Изводът е еднозначен, той е в нарушение на закона – той беше и.ф. до 21 юли, 6 месеца. Конституционният съд правилно е решил, че не може да няма инспекторат към ВСС, дори и те да са с изтекъл мандат и в нарушение – докато не се избере нов състав, те стоят“.
По думите му едва след избор на нов ВСС казусът ще бъде разрешен. Той не отговори еднозначно дали би участвал надпреварата за "Дондуков“ 2.
