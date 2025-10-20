Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти 

© Руски шпиони и крайно леви хуманитарни групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с нелегални мигранти, пише вестник The Times, цитирайки вътрешния министър Даниел Митов.



Даниел Митов, министърът на вътрешните работи, заяви, че правителството му разполага с доказателства, че руското външно разузнаване има преки връзки с престъпните групировки, улесняващи нелегалната имиграция в Европейския съюз, се казва още в материала.



Той каза, че руските шпиони помагат на трафикантите на хора да откриват слабости във външните граници на ЕС, включително границата на България с Турция, и казват на мигрантите как да използват системите за убежище на ЕС и Обединеното кралство и да избегнат депортиране. Освен това някои неправителствени организации си сътрудничат с контрабандисти "под идеологически претекст", според Митов.



Британският министър на външните работи Ивет Купър заяви, че казаното от министъра разкрива заплахите, породени от враждебни държави като Русия.



"Ясно е, че нелегалната миграция към Европа и други места е движена не само от мрежи на организираната престъпност заради печалбите, но и от враждебни държавни фактори, опитващи се да дестабилизират Европа. Тази заплаха е реална, растяща и много сериозна и аз ясно заявих, че се нуждаем от разширяване и засилване на международното сътрудничество, за да се справим заедно", казва тя.



Купът допълни, че ще продължат да подкрепят България и другите им съюзници от НАТО в осигуряването на външните граници на Европа и справянето с всеки различен вид заплаха, "пред която сме изправени от режима на Путин, включително предоставянето на специализирано оборудване, разузнавателна информация и обучение, които ще помогнат на нашите български колеги да защитават границите си и да осуетят тези престъпни операции".



Според българското правителство някои неправителствени организации сътрудничат с трафикантите "с идеологически претекст", пише още в статията на The Times.



"България е загрижена и от дейността на някои "неомарксически групи" помагащи на мигранти. Те се опитват да оправдават действията си с философски и идеологически конструкции от типа на "Да пуснем всички бедни хора по света да влязат и да се настанят тук, да има абсолютна свобода на движението, да се премахнат границите" и подобни неща", казва още Митов в интервюто за изданието.



Посочени са и две такива организации - No Name Kitchen и българската Фондация "Мисия Криле".