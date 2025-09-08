ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Даниел Митов: За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО
Страната ни е домакин на международно учение за управление при извънредни ситуации “BULGARIA 2025", което се провежда съвместно с НАТО. Учението е насочено към реагиране при природни бедствия и промишлени аварии, хибридни заплахи и сложни извънредни ситуации.
"За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО, в което ще тренираме нашата реакция при кризи“, заяви Даниел Митов.
Участниците в мащабното учение ще тестват и процедури, свързани с логистична подкрепа при приемане на международна помощ. Целта му е около 1200 представители от над 40 държави и организации да тренират в условия, близки до реалните. Предстои огромна по обем работа, която се ще фокусира да даде отговори при кризи – ще се симулира земетресение, терористична атака, технологичен срив и други сценарии. Ще се провери готовността на България и Алианса да реагират при природни бедствия и други предизвикателства, като ще се направят изводи как по-ефективно да се спасяват човешки животи. "С това учение не само ще се подобри координацията между отделните държави и между институциите у нас, а ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят“, каза още министър Митов.
Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов отбеляза, че за страната ни подобни учения са от изключителна важност. Надграждаме опит като тестваме системата на държавно ниво - съвместни екипи да могат да работят заедно и да им бъдат осигурени всички логистични условия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: