Даниел Митов в рамките на парламентарни контрол, предаде репортер на "Фокус".
"Експерти работят по синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, за да започне обработката на данни и реализирането на административно-наказателната отговорност за нарушения на средната скорост", каза Митов.
"Фокус" припомня, че по-рано депутатите приеха на първо четене план-сметката на страната за 2026 година.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Чиста Енергия
преди 2 ч. и 51 мин.
Преди или след бюджета? Че да не се обърка работата.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.