7 март е Ден за почит към полицаите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

"Днес свеждаме глава в памет на онези служители на реда, които платиха най-високата цена, защитавайки закона, обществото и сигурността на гражданите.

Те първи тръгват към опасността и често се изправят пред ситуации, в които се изискват смелост, дълг и чест. Паметта за загиналите полицаи ни напомня, че зад униформата стоят хора, избрали да служат на обществото дори с цената на собствения си живот. Поклон пред паметта им", написа бившият вътрешен министър Даниел Митов в социалните мрежи.

Припомняме, че полицаите в няколко града днес почетоха паметта на загиналите си по време на служебни задължения колеги, а снощи Националният дворец на културата светна в синьо като част от мемориалната кампания на ИНТЕРПОЛ "RFO - Remembering Fallen Officers“.

В навечерието на мемориалния ден, над 100 държави по света оцветяват емблематични обекти в синьо - символ на полицейска общност, която надхвърля границите и обединява гражданите на света в обща почит.