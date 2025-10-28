ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда, ако бъдат увеличени осигуровките, България ще е с едни от най-високите в ЕС
"Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите", посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.
Той е на мнение, че се прави опит "да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи". По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.
Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че "вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени".
Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е "едно от най-лошите решения".
Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държави с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.
Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, "защото продължава да се помпа потребление".
Иванов също е на мнение, че "това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените".
Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.
Изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация каза, че причината някой да иска да инвестира в България, е конкурентната ни данъчна система. Но ако я влошим, това ще доведе до отлив както на чужди, така и на български инвестиции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 86
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: