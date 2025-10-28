Новини
Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда, ако бъдат увеличени осигуровките, България ще е с едни от най-високите в ЕС
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:06Коментари (0)59
© NOVA
"В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка. В приходната част ще се вдигнат осигуровките още от следващата година, което няма икономическа логика. Много от решенията са взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. От една страна намаляват напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година. Това се разбира от казаното досега от отделни политици". Такова мнение изказа Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите, в ефира на NOVA.

"Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите", посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.

Той е на мнение, че се прави опит "да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи". По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.

Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че "вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени".

Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е "едно от най-лошите решения".

Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държави с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.

Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, "защото продължава да се помпа потребление".

Иванов също е на мнение, че "това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените".

Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.

Изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация каза, че причината някой да иска да инвестира в България, е конкурентната ни данъчна система. Но ако я влошим, това ще доведе до отлив както на чужди, така и на български инвестиции.

