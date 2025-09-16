ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дацов: Няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове
По думите му този месец по принцип е спокоен за показателя. В България няма антиинфлационна политика, заяви той.
Инфлацията се поражда от динамиката на доходите, подчерта Дацов.
"Ако намалее правителствената активност, инфлацията доста силно ще намалее и ще се свие. Когато има 25-26% нарастване на работните заплати в публичния сектор и когато има между 18 до 25-26% нарастване на заплатите в останалите сектори, то е нормално инфлацията да се качи. Инфлацията се поражда от увеличаването на доходите", отчете финансистът пред bTV.
Дацов е категоричен, че няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове, защото събираемостта няма как да се повиши особено много на този етап.
"Разговорът за бюджета за 2026 г. закъснява, което издава несигурност в партиите", категоричен е финансистът.
Той предупреди, че у нас намалява производителността на труда, а България губи позиции да изнася. В същото време имаме ръст от 4-5% на вноса на стоки за потребление.
"В момента има голямо потребление, а няма производство", заяви Дацов.
Според него в енергетиката има много зависимости, които трябва да се осветлят. В икономиката трябва да има баланси, за да няма диспропорции, коментира още експертът от Фискалния съвет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Водосвет за успешна учебна година в Кюстендил
09:20 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: