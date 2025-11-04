Дацов: Ако някой смята, че растеж се прави, като се увеличават данъците, просто измисля нова икономика

© Ако някой смята, че растеж се прави, като се увеличават данъците, просто измисля нова икономика. Това каза бившият зам.-министър на финансите Любомир Дацов.



“Гуверньорът на БНБ каза, че сме загубили посоката в момента", обясни пред NOVA Дацов за изявлението на Димитър Радев по време на конференцията на БНБ с участието на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.



“Две са колоните, на които се крепи икономиката на една държава от гледна точка на правене на политика - паричната и фискалната политика. Лагард също каза, че не може паричната да дърпа сама нещата в определена посока", коментира той.



По думите му това е причината в момента да има сериозни проблеми. “Системно правителството, не само нашето, не прави онази фискална политика, която се изисква от икономическите цикли. Следствие на това сътресенията в Европа се задълбочават. Ние изоставаме като икономическа сила спрямо останалите центрове на икономическо развитие. Освен това подронваме бъдещето, защото в почти цяла Европа растежът и останалите неща са базирани на консумация".



Дацов сподели, че Фискалният съвет не е получил бюджета за следваща година.



“Бюджетната процедура, която беше извървяна, е абсолютно неуважение към партньорството, към гражданите и бизнес организациите, които представляват интересите на съсловни организации. Първо, бюджетът закъсня със страшно много време. Второ, той не беше консултиран нито с тях, нито с никого. Как са взети всичките тези политически решения без да имат авторизация?", попита той.



Какви рискове крие Бюджет 2026



“Нито една партия, която се е явила на избори, не е казала, че ще вдигне данъците. Те нямат политическа оторизация да правят това, което правят в момента", коментира Дацов.



Според него всеки бюджет трябва да е път за някъде. “Ние в момента нямаме обяснението всички тези неща какъв път са".



По думите му бюджетът за 2026 година не се различава като философия от това, което е представлявал през 2025 година. “Тогава продължи инерцията на предходните бюджети. Т.е. структурно вътре няма нищо значимо, което да се случва. Освен това, че продължава абсолютно безобразието с натоварване на бизнеса и създаване на тежести чрез измисляне на искания за информация, контрол и други", смята Дацов.