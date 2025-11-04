ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дацов: Ако някой смята, че растеж се прави, като се увеличават данъците, просто измисля нова икономика
“Гуверньорът на БНБ каза, че сме загубили посоката в момента", обясни пред NOVA Дацов за изявлението на Димитър Радев по време на конференцията на БНБ с участието на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
“Две са колоните, на които се крепи икономиката на една държава от гледна точка на правене на политика - паричната и фискалната политика. Лагард също каза, че не може паричната да дърпа сама нещата в определена посока", коментира той.
По думите му това е причината в момента да има сериозни проблеми. “Системно правителството, не само нашето, не прави онази фискална политика, която се изисква от икономическите цикли. Следствие на това сътресенията в Европа се задълбочават. Ние изоставаме като икономическа сила спрямо останалите центрове на икономическо развитие. Освен това подронваме бъдещето, защото в почти цяла Европа растежът и останалите неща са базирани на консумация".
Дацов сподели, че Фискалният съвет не е получил бюджета за следваща година.
“Бюджетната процедура, която беше извървяна, е абсолютно неуважение към партньорството, към гражданите и бизнес организациите, които представляват интересите на съсловни организации. Първо, бюджетът закъсня със страшно много време. Второ, той не беше консултиран нито с тях, нито с никого. Как са взети всичките тези политически решения без да имат авторизация?", попита той.
Какви рискове крие Бюджет 2026
“Нито една партия, която се е явила на избори, не е казала, че ще вдигне данъците. Те нямат политическа оторизация да правят това, което правят в момента", коментира Дацов.
Според него всеки бюджет трябва да е път за някъде. “Ние в момента нямаме обяснението всички тези неща какъв път са".
По думите му бюджетът за 2026 година не се различава като философия от това, което е представлявал през 2025 година. “Тогава продължи инерцията на предходните бюджети. Т.е. структурно вътре няма нищо значимо, което да се случва. Освен това, че продължава абсолютно безобразието с натоварване на бизнеса и създаване на тежести чрез измисляне на искания за информация, контрол и други", смята Дацов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 160
|предишна страница [ 1/27 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: