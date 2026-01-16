ЗАРЕЖДАНЕ...
"Да, веднага": Томислав Дончев отговори – ще бъдат ли вдигнати заплатите в администрацията
Така Томислав Дончев отговори на въпрос, зададен по време на в Народното събрание, дали заплатите на работещите в администрацията ще бъдат повишени с оглед на инфлацията
По време на бюджетна процедура, ние от ПП-ДБ предложихме да се индосират заплатите на хората в държавните администрации. Предложението ни беше подкрепено. Вчера излязоха данните на НСИ за инфлацията, която е 5%. Ще бъдат ли осъвременени заплатите на работещите в администрации", попита Венко Сабрутев от ПП-ДБ.
