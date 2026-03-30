съдят групата на Хасърджиев, разпитани са над 80 свидетели. За първи път в дело се явява "наркотикът на изнасилвача". Нованата е от днес, историята – назад във времето.
Историята започна през октомври 2025 година. Арестуваха известен лекар заради гавра с момче на 20 години.
Малко след това, в схемата се появиха имена като на министъра на културата Мариан Бачев и на актьра Росен Белов.
Мътната вода продължава – едни се измъкват, други се оправдават, трети се отказаха от авторитетна награда заради министър Бачев.
Оказа се, че Хасърджиев, не само е нападал, но и е лъгал роднини и приятели...
И тук идва моят прочет, който не ангажира никого, но ангажира мен като извинение към зрители, читатели и въобще общество.
Когато бях репортер...Срещах се с различни хора-политици, експерти...всичко в името на точното експертно мнение в услуга на обществото и неговото справедливо информиране...За първи път, преди години /сигурно 10/ направих интервю със Станимир Хасърджиев, тогава отговаряше за болните от хепатит, оглавяваше някаква асоциация като "Хепасист" или нещо подобно.../нямам претенции, че помня името/. Хасърджиев беше добър събеседник за новините. Говореше ясно и точно. Канеха го по студиа на радиа, телевизии и т.н. Днес е подсъдим, а ние не прозряхме, че всъщност –хепатитът го вълнува, защото... не прозряхме, че се държеше "странно", че не вдъхваше толкова доверие, защото хората го определяха като...Но, той беше "модерен"!!! Всички го канеха, а той обясняваше...Днес се питам КАКВО?!!И ще кажа само едно – ние медиите превръщаме подобни хора в медийни звезди, а после – без да се извиним, ги нападаме. Категорично считам, че този "екземпляр" не заслужава нищо повече от справедлива присъда, но... Сещам се, че благодарение на медиите стана "известен" и може би, присъдата ще бъде справедлива, защото всички ще я очакват! Защото го направихме ИЗВЕСТЕН!!!
