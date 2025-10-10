ЗАРЕЖДАНЕ...
|Да помогнем на Станимира от Пловдив да живее без болка
Преди година животът на Станимира Бикова, едва на 26 години, се преобръща след тежка катастрофа. При инцидента тя получава множество травми, най-тежката от които е счупване на десния крак (дясната бедрена кост и тибия).
Въпреки поредицата от операции и дългите месеци лечение, няма костно срастване.
Днес Станимира може да ходи, но с трудност и болка, тъй като няма пълно костно срастване – лекарите поставят диагноза голямокостна псевдоартроза.
След множество консултации е предложено лечение в специализирана клиника в Турция, където може да се извърши операция за смяна на пирона и костна присадка от хълбочния гребен.
Само тази интервенция дава реален шанс Станимира да се възстанови напълно и отново да ходи нормално и без болка.
Нужната сума за операцията и престоя е непосилна за семейството ѝ. Затова се обръщаме с молба за подкрепа.
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut:
https://pavelandreev.org/campaign/pomogni-na-stanimira
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG62BUIN95611000742767
BIC: BUINBGSF
Получател:
Фондация Павел Андреев
Основание:
Станимира Бикова
Включете се в онлайн базара на платформата:
https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share
