ЗАРЕЖДАНЕ...
Да помогнем на Ася в битката й с тежко заболяване
© ФОКУС
Нека да помогнем на нашия любим колега и ПРИЯТЕЛ - водещата на сутрешния блок на радио ФОКУС Ася Александрова в борбата й с тежко заболяване, което изисква продължително лечение.
Тя има нужда от помощ в събирането на пари за скъпоструващо лекарство. До този момент семейството й е поело всичко възможно, но финансовата тежест вече е непосилна.
През последните месеци тя премина през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението й, за който се очаква одобрение на допълнителна терапия и има вече одобрени медикаменти.
За следващите приблизително 6 месеца, извън текущата терапия, са необходими около 35 000 евро само за назначените й лекарства.
Всеки жест е от значение. Нека, който има възможност да подкрепи Ася!
Начини за дарение:
Банкова сметка ДСК
Титуляр: Ася Асенова Александрова
IBAN: BG37STSA93000032451065
Средствата се събират единствено за лечението на Ася Александрова.
Още от категорията
/
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
17:24
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
13:36
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро – законни ли са таксите на търговците?
09:51
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. Пред "Пирогов" стои "дежурна" G-класа. Някои родители подписват
05.02
Асоциацията на инфлуенсърите за тормоза над животни: Това е потресаващо, нечовешко и изключително брутално. Това не е "съдържание"
05.02
Сметките за ток, които получиха някои хора: От 207 лв. на 637 лв. или от 5,50 евро на 159 евро
05.02
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.