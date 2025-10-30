ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Да очакваме ли по-високи сметки за парно при нова формула? ЕС каза, че сме в грешка
Според съда методиката е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.
"Всеки един съд отменя тази формула по различни причини. Съдът на ЕС директно се обръща към формулата и я анализира. Там има по-скоро препоръки как да стане прозрачна и правилна. Това означава, че трябва да съдържа коефициенти, които отразяват и други фактори, като например състоянието на сградата, изолацията, строителство", коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред Bulgaria ON AIR.
По думите му това не е невъзможно да се случи, но ще я направи още по-непрозрачна.
"Тя и сега не е ясна на голяма част от хората. Те не са длъжни да са енергетици. Възможно е и вероятно ще се случи, ще се добавят коефициенти. Но това няма да я направи по-вярна - минимална ще е разликата от резултата, който даваше досегашната формула и тази с евентуално добавените коефициенти", обясни Георгиев.
Да очакваме ли по-високи сметки при нова формула?
"Повишаване или намаляване на сметките заради тази, или която и да е формула, няма как да стане. Тя не добавя пари към сметката. Тя разпределя пари, които вече са измерени от топломера. В студен месец, т.е. когато много повече радиатори работят, процентът на сградна инсталация от обща енергия е много по-малък, отколкото например през април, когато в един блок работят 5-6 радиатора", каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.
"Новият начин на изчисление ще стане много необходим след края на ноември, когато трябва да се правят сметките за месеца. На ръба сме, но все още няма хаос. Цените, определени от КЕВР на 1 юли, ще действат до 1 юли догодина", подчерта още Георгиев.
Ремонтите в "Дружба"
"Последната ми информация е, че доста по-рано от предвиденото ще приключи целият ремонт. Явно организацията е добре. Първоначалната информация беше стресираща. Предполагам, че най-късно в началото на декември ще забравим за тази тема", смята гостът.
Ще се разреши ли кризата с "Топлофикация София"?
Кметът Васил Терзиев предложи "Топлофикация София" да се отдаде на концесия, за да излезе от кризата, в която се намира.
"Това най-вероятно ще помогне. По-лесно се вземат решения, когато си частен инвеститор. Притеснение винаги има, защото всяка година си говорим за състоянието на "Топлофикация София". В същото време се оказва, че единственият дълг e към "Булгаргаз". Няма забавени заплати, осигуровки", изтъкна Георгиев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: