Да хакнеш коронавируса - български предприемачи дават 15 000 лева за проекти срещу кризата

© Power of BG събират талантливи хора от бизнеса, хуманитарните професии, и IT специалисти, които да дадат идеи и да изградят проекти за борба с коронавирус кризата и последствията ѝ у нас.



Това ще стане с онлайн хакатон, който цели да събере идеи за проекти от цялата страна и ще се осъществи чрез платформите Slack и Zoom.



Състезанието започва в петък, 27 март, от 18.00 часа, а финалите са на 29 март. Записването стартира от днес на сайта hackcrisis.bg, a във фейсбук може да следите събитието тук.



Целта е в рамките на 48 часа да се излезе с иновативни идеи и прототипи на системи. Най-добре справилите се отбори, които са готови да приложат проекта си на практика, ще си поделят награден фонд от 15 000 лева. И не само това - отборите, които запретнат ръкави след уикенд хакатона ще получат помощ от едни от най-успешните и иновативни предприемачи в страната.



Темите, по които спешно се търсят разработени концепции срещу коронавируса, са:



Спаси животи



Спаси общности и групи от хора



Спаси бизнеси



Участниците в хакатона ще бъдат в екипи от 2 до 6 души и ще имат 2 дни да разгърнат идеята си. Те могат да бъдат от всяка обществена и професионална сфера, като всички екипи ще се напътстват от ментори, водещи бизнес лидери в своята област. Сред менторите на проектите са основателите и предприемачи Дарин Маджаров (Уча.се), Светлин Наков (SoftUni), Пресиян Каракостов (PhoneArena и PubGalaxy), Братя Куманови (Ник), Юлиян Бориславов (ICN.Bg), както и други предприемачи от мрежата на Power of BG. В неделя жури ще излъчи екипите победители във всяка категория, които ще си разделят наградния фонд и ще имат oсигурена подкрепа да реализират проектите си.



“В България видяхме много примери на предприемачи, които пожелаха да бъдат в полза на обществото и направиха безусловни дарения към болници и хора в нужда. Нашата цел е да отидем още 1 стъпка напред и да намерим иновативни решения за финансовата и социалната криза, които ни очакват.



Организирането на хакатона събра съмишленици от честни български бизнеси готови да подкрепят активно най-добрите идеи за разрешаване на проблеми от първостепенна важност. България притежава огромен потенциал. Нека работим всички заедно - всеки със своите знания, умения и опит, само така ще успеем да се преборим с кризисната ситуация като общество и да излезем победители", коментира Тодор Гигилев, основател на Power of BG u CEO на софтуерната компания Dreamix.







Едно от прекрасните неща, които се случват, когато има природно бедствие е, че хората си сътрудничат. От организаторите добавиха, че по целия свят се появява коронавирусна култура, спонтанно и творчески, за да се справи с обществения страх, ограниченията и изолацията. Битката с коронавируса може да бъде спечелена, само ако в нея се борим заедно.



За Power Of Bulgaria



Power Of BG е общност, която събира успешни български предприемачи и иноватори. Всеки един от тях цели да разпространява ценности свързани с воденето на успешен бизнес за промяна на света към по-добро, да помага, и да развива предприемачеството така, че то да стане за пример и мотивация.