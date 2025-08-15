ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Да, България" отговори на Борисов за държавните имоти: Предложихме дясно решение, но ГЕРБ мълчи
В своя публикация във Фейсбук от партията заявяват, че ГЕРБ "свали фалшивата си маска на дясна партия".
"Наложи "Магазини за хората" за кефа на Пеевски, административно вдигна таксите и прие правила, които отварят вратата за брутален бюрократичен рекет — сега Борисов се оплаква, че "група леви партии" се тревожат за държавните имоти", пише в позицията.
Полтическата сила посочва, че коалицията "Демократична България", в която участва, е предложила решение на казуса с държавните имоти с отпаднала необходимост.
"Демократична България предложи изцяло дясно решение по темата, но "лявата" ГЕРБ мълчи. В компанията на Пеевски Борисов следва ляво‑популистка посока, зададена от неговия ортак: Пеевски спуска задачите, а Борисов и кабинетът изпълняват турбо‑популистката "програма за хората", посочват в публикацията си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: