"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
На свое заседание, Изпълнителният съвет на Да, България, реши:
"1. Потвърждава подкрепата за гражданския протест срещу управляващите, които по волята на Пеевски тласкат България към пропастта, както със заложените в бюджета огромни кражби, така и с арогантността и антидемократичността на своите действия. Констатира фактическия разпад на мнозинството и преминаването на структурната политическа криза в поредна остра фаза поради отказа от реформи и продължаващото завладяване на институциите.
Протестът представлява легитимен отпор и естествен демократичен отговор на гражданите, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да узурпира все повече власт и обществен ресурс;
2. Потвърждава политическата подкрепа за европейската ориентация на страната и за въвеждането на еврото в Република България на 01.01.2026 г.
3. Приема отчета за изпълнението на Плана за отпор на завладяната държава, представен пред обществото на 03.09.2025 г.
4. Одобрява проекта на споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г., подготвен съвместно от Форума за демократично действие и ПП-ДБ и дава мандат на съпредседателите да подпишат споразумението с всички членове на Форума. Декларира ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.
5. Възлага изготвянето на документите по хронограмата за подготовка за местните избори през 2027 г., които с решение на Националния съвет са определени за стратегически приоритет на движението", гласи съобщението.
