желанието на Тръмп да вземе Гренландия "на всяка цена".
"Единен и силен Европейски съюз е единствената дългосрочна гаранция за сигурността в Европа, за сигурността на България и България е длъжна да участва в сериозни усилия за постигане на това.
Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата и суверенитета на всяка държава, включително на нашата собствена България", изтъкват от партията.
"Само заедно в силен Европейски съюз, който не допуска да бъде шантажиран и подлаган на натиск, ние българите можем да се чувстваме свободни и сигурни и да гарантираме суверенитета на България.
Нашето партньорство със Съединените американски щати има дълбока ценностна основа и дългосрочна стратегическа визия. Ние винаги ще работим за развитие на приятелството между България и Америка.
И именно в името на съхраняването на НАТО като съюз на свободни, цивилизовани и равноправни партньори, сега ние трябва да заемем ясна позиция, която очертава границите на допустимото и недопустимото и защитава ценностите на свободата и законността", добавят от "Да, България".
"Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция “Магнитски" е жалко и недостойно".
От партията призовават правителството да заеме отговорна позиция в предстоящото на 22 януари заседание на членовете на Европейския съвет като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство. Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите.
"Винаги сме работили за това България да изпълнява пълноценно своите съюзнически отговорности в рамките на НАТО. Това и занапред ще бъде един от основните ни приоритети. И точно затова днес имаме самочувствието да призовем българското правителство да, да заеме позиция на солидарност с Европейския съюз, включително в безспорно необходимото сериозно засилване на мерките за гарантиране на сигурността на Арктика", се казва още в позицията.
