Йордан Иванов от ДСБ в кулоарите на НС, предаде репортер на "Фокус".
"Това е тема, която късае 300 000 хил. души годишно, всяка година и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", посочи Йорданов и допълни:
"Това, което предлагаме ние да се модернизира начина на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус".
Иванов определи тази такса като "измислена".
"Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.
